«وقف الخليج 365» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الدكتور غازي العمري دورة المراسل الصحفي لطلاب الإعلام بالجامعات الحكومية والمقامة في مركز المجد للتدريب الإعلامي ضمن مشروع تدريب طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية الذي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية وتنفيذ وقف الخليج 365 الخيري.

وأشاد العمري، عقب مشاركته في تقديم دورة المراسل الصحفي بروح التفاعل من المتدربين الذين تجاوبوا مع المحتوى المقدم في الدورة التي استهدفت تطوير مهاراتهم في مجال الصحافة الإلكترونية بالتركيز على عمل ومهام المراسل الصحفي.

وأوضح أن تدريب طلاب كليات الإعلام من مختلف الجامعات يسهم في إنتاج كوادر وطنية مؤهلة ، مشددا على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للطلاب والراغبين بالعمل في مجال الإعلام خاصة الخريجين من طلاب وطالبات الإعلام.

وجدد الدكتور غازي العمري إشادته بمستوى الترتيب وحسن التنظيم للبرنامج الذي سيحقق أهدافه المخطط لها.

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ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الالكترونية، تشتمل على المحاضرات والدورات وورش العمل ، بهدف تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

يذكر أن المشروع الذي ينفذه وقف الخليج 365 الخيري بالتعاون مع مركز المجد الإعلامي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.