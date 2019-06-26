دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة اليوم على خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Fold 5G رسمياً إلى الأسواق قريباً، حيث أعتمد الهاتف بالفعل في وكالة FCC.

يبدو أن العملاق الكوري بدأت في إتخاذ الخطوات الأخيرة قبل إطلاق هاتفها القابل للطي بالفعل إلى الأسواق، بعد تأجيل موعد الإطلاق لأكثر من مرة، حيث أعتمدت تقنية شبكات الجيل الخامس بالفعل في هاتف Galaxy Fold 5G عبر وكالة FCC مؤخراً.

وقد مر الهاتف بإختبارات EMC خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على عدم إنبعاث الكثير من الطاقة الكهرومغناطيسية من الهاتف والتي قد تتداخل مع الأجهزة الأخرى.

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ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي كشف عنها حتى الآن أن ينطلق هاتف Galaxy Fold باثنان من النماذج على أن يدعم أحدهم شبكات الجيل الخامس، بينما يدعم النموذج الثاني شبكات 4G، على أن يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، مع eSIM، بينما يدعم Galaxy Fold 5G يدعم فتحة SIM واحدة.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن نموذج 5G يضم بطارية مميزة بقدرة 4235 mAh، بينما ينطلق نموذج 4G بقدرة بطارية 4380 mAh، بينما يتوافق كلا الإصدارين في المواصفات الأخرى.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold 5G قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.