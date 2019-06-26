دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة لمواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A90 ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت تسريبات جديدة اليوم بمواصفات إصدار سامسونج المرتقب Galaxy A90 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855 مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة إلى جانب كاميرة خلفية ثلاثية.

انطلق هاتف Galaxy A80 خلال الفترة الماضية برقاقة معالج Snapdragon 730 مع كاميرة مميزة بتصميم قابل للتدوير، ومن جديد عاد هاتف Galaxy A90 ليجذب الأضواء إستعداداً للإعلان الرسمي عن هاتف مميز أخر من هواتف سامسونج.

ولقد أشارت التسريبات خلال الفترة الأخيرة إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy A90 كأول إصدار من سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy R، إلا أن تقرير جديد كشف عن هاتف جديد لشركة سامسونج يأتي بنموذجين برقم SM-A908 وSM-A905، حيث يشار إلى أنه هاتف Galaxy A90 المنتظر من العملاق الكوري، حيث يأتي برمز سلسلة A.

من جانب أخر أكدت تسريبات OnLeaks على أن هاتف SM-A908 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855 مع شاشة مميزة بحجم 6.7 إنش، مع كاميرة خلفية ثلاثية، كما يدعم هذا الإصدار شبكات 5G.

وتضم الكاميرة الخلفية الثلاثية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 3 ميجا بيكسل، كما أشير إلى أن الهاتف يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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بينما يأتي النموذج الثاني للهاتف SM-A905 برقاقة معالج Snapdragon 855 مع شاشة مميزة بحجم 6.7 إنش، مع كاميرة خلفية ثلاثية، إلا أنه لا يدعم شبكات 5G، بينما يأتي أيضاً بمستشعر للبصمة في الشاشة.

ويضم هذا النموذج مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي بدقة 12 ميجا بيكسل وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تقدم سامسونج في هذا النموذج تقنية ‘Tilt OIS’ التي تدعم إمالة العدسات إلى الأسفل والأعلى عند الحركة أثناء التصوير لدعم تصوير بتركيز وإستقرار أفضل على موضوع التصوير.

مازالت بعض التفاصيل حول دقة مستشعر الكاميرة الأمامية غير واضحة حتى الآن، لذا نترقب الإعلان الرسمي من سامسونج عن هذا الإصدار لنتعرف بشكل أوضح على تقنية العملاق الكوري القادمة في الإصدارات المميزة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة لمواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A90 ظهر على التقنية بلا حدود.