دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نفى مصدر مسؤول في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الفلسطينية حول قيام الدائرة بوضع شروط جديدة تخص تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين في فلسطين. وقال المصدر في تصريح صحفي وصل "رؤيا" نسخة منه اليوم الاربعاء ان الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص ما تزال كما هي ولم يطرأ عليها اي تبديل او تغيير. ودعا المصدر وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومات من الجهات المختصة .

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح هام حول تجديد الجوازات الأردنية الدائمة لحملتها في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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