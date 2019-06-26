العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لحضور تدريب عسكري مشترك

وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم الأربعاء، "جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية".
وذكر الديوان الملكي أن التدريب يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
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