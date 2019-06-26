- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "عودة الحركة الجوية كاملة بين روسيا ومصر على جدول الأعمال".
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
وأعلن أوشاكوف، في وقت سابق، أنه بعد فعاليات قمة مجموعة العشرين، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي مع نظيره المصري، وأيضا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وقال مساعد الرئيس الروسي للصحفيين "سنتحدث مع الرئيس المصري، وبعد ذلك، مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان".
وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال حول المواضيع التي ستبحث مع العاهل السعودي، "الكثير من القضايا الرئيسية، لكن إذا تحدثنا عن الموضوع الرئيسي، فهو بالطبع التحضير لزيارتنا إلى الرياض، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر".
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
ومن المقرر أيضا أن يجري الرئيس الروسي محادثات، على هامش قمة العشرين، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حسبما أعلن مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة الحركة الجوية بين روسيا ومصر على جدول أعمال لقاء بوتين والسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.