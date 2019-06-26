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أثناء مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في شنغهاي، كشفت شركة Vivo عن نموذج أولي لنظارة واقع معزز تعتزم إطلاقها لاحقاً. النظارة هي المنتج الأول من نوعه لدى الشركة وتدعى حالياً ببساطة Vivo AR Glass.
تتميز النظارة بخفة وزنها كما أن لديها شاشتين شفافتين وتدعم تتبع الأجسام في ستة درجات حرية حركة 6DoF وتتصل سلكياً مع هاتف فيفو الذي ستطلقه لاحقاً ويدعم اتصالات الجيل الخامس.
صممت Vivo نظارتها لتلائم مختلف الاستخدامات، وذكرت خمسة منها كالألعاب والعمل المكتبي ومشاهدة الفيديو عبر شبكات الجيل الخامس والتعرف على الوجوه والأجسام.
وعرضت الشركة فيديو ترويجي يظهر استخدامها في اللعب بالحياة اليومية.
لم تكشف الشركة بعد عن موعد الإطلاق الرسمي للنظارة ولا سعرها، إلا أنها ستطلق هاتفها المذكور أعلاه في الربع الثالث من هذا العام، لذا قد تطلقهما سوية.
الجدير بالذكر أن شركة Vivo الصينية تحاول التوسع في مجالات منتجات جديدة مثل الساعات الذكية والواقع المعزز وسماعات الأذن لتتوافق كلها مع هواتفها الذكية المقبلة التي ستدعم اتصالات الجيل الخامس.
التدوينة Vivo تكشف عن نظارة الواقع المعزز Vivo AR Glass ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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