دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تختبر إزالة إشعارات المحتوى غير المقروء داخل التطبيق

الإشعارات لاتنتهي ولدى البعض هوس التخلي من الدائرة الحمراء التي بداخلها رقم العناصر غير المقروءة، فيس بوك تختبر إمكانية التخلص منها ( إشعارات المحتوى ) في بعض أقسام تطبيقها على الأقل.

قد يكون مؤشر عدد طلبات الصداقة الجديدة مهماً للإطلاع عليه، لكنك نادراً ما تهتم بالفيديوهات الجديدة المنشورة في قسم Watch، أو المنشورات الجديدة في المجموعات التي تتابعها من خلال قسم المجموعات، لذا بقاء الدائرة الحمراء التي بداخلها رقم لن يلفت انتباهك ويجعلك تدخل إليه.

حالياً فيس بوك تختبر ميزة جديدة ضمن تطبيقها الرسمي وعلى مستوى العالم، يمكن من خلال تلك الميزة للمستخدم تحديد أي الأقسام التي لا يريد أن يظهر له عدد المحتويات غير المقروءة فيها لتتخلص بذلك من الدائرة الحمراء بجانبها.

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حسب الصور المسربة فإن الميزة تدعم أقسام المجموعات، المتجر، الملف الشخصي، القائمة، وهي أقسام شبه ثانوية في التطبيق مقارنة بإشعارات المنشورات الجديدة أو التفاعلات الجديدة وكذلك عدد الأصدقاء.

الميزة ستتاح لاحقاً إن أقرت الشركة بإطلاقها رسمياً على أندرويد و iOS، وهي ستخلصك من المزيد من الإزعاج البصري اللامنتهي والتحذيرات المهملة لأشهر أو سنوات.

التدوينة فيس بوك تختبر إزالة إشعارات المحتوى غير المقروء داخل التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.