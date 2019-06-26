دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد إكسسوارات هاتف Galaxy Note 10 الرسمية من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت تسريبات جديدة عن قائمة لإكسسوارات سامسونج الرسمية لهاتفها المميز القادم Galaxy Note 10، والتي نشرت عبر MobileFun.

نشر MobileFun قائمة بالإكسسوارات الرسمية المقدمة من سامسونج لهاتفها القادم Galaxy Note 10 والتي تكشف عن أسعار هذه الإكسسوارات قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف.

ويقدم عمالقة تصنيع الهاتف غالباً مجموعة من الإكسسوارات الرسمية لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية، إلا أن القائمة التي نشرت اليوم لا تكشف عن إصدارات جديدة من الإكسسوارات مثل حافظات تختص بها سامسونج هذا الإصدار، حيث جاءت هذه النماذج من الحافظات للإصدارات السابقة، إلا أن التغيير الذي يظهر في قوائم الإكسسوارات يختص بعض الإكسسورات لنموذج هاتف Davinci 1 المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Note 10، بينما تختص الإكسسوارات الأخرى نموذج Davinci 2 وهو إصدار سامسونج Galaxy Note 10 Pro أو 5G.

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وتشمل قائمة الإكسسوارات المخصصة للهواتف الجديدة بعض الحافظات، منها حافظة LED View ، و حافظة Clear View، وحافظة LED، وحافظة جلدية، وأخرى من السيليكون، مع أسعار تتراوح بين 24.99 جنيه إسترليني و 59.99 جنيه إسترليني.

المصدر

هذا الموضوع رصد إكسسوارات هاتف Galaxy Note 10 الرسمية من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.