دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبو تستعرض تقنية للاتصال بلا أي نوع من الشبكات حتى 3 كيلومتر

الشبكة المتداخلة أو الشعرية أو Mesh Network ليست شيئاً جديداً، وتقدم للمستخدمين في البيئة المناسبة إمكانية الإتصال بين بعضهم البعض بدون الحاجة لتوفر أي نوع من الشبكات التقليدية كالاتصالات المحمولة أو الانترنت أو الواي فاي أو البلوتوث.

استعرضت شركة أوبو جهودها في هذا المجال عبر تقنية للاتصال أسمتها MeshTalk والتي تغطي مساحة تمتد حتى 3 كيلومتر يمكن لأي شخصين ضمنها الاتصال مع بعضهم البعض بدون الحاجة للشبكات التقليدية.

تعمل MeshTalk بطريقة لا مركزية فهي ليست بحاجة لمحطة بث واستقبال، كما أنها تعمل مابين طرفي الاتصال مباشرة، ويمكن أن تغطي مساحة أوسع لو كان هناك المزيد من الهواتف المشتركة فيها ضمن نفس المكان.

تقوم آلية عمل الشبكة من خلال إنشاء هواتف أوبو شبكة ad hoc خاصة فيما بينها لتتمكن من التواصل مع بعضها مباشرة بدون الحاجة لمحطة مركزية، كما أنها لا تؤثر على بطارية الهاتف بشكل كبير وتزيد من استهلاكها، وتخطط الشركة لتتيح للمستخدم الاعتماد عليها في حالات الطوارئ وعند عمل الهاتف على وضع الاستعداد لمدة 72 ساعة.

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كما ذكرنا هذا النوع من الشبكات والاتصالات له استخدامات معينة مثل المناطق المزدحمة بالأشخاص كالملاعب أو صالات الاحتفالات والمعارض، أو مناطق الكوارث عندما تنقطع فيها شبكات الاتصالات التقليدية، فيمكن أن يمرر كل هاتف الاتصال مع هواتف أخرى ضمن نفس المنطقة.

حالياً أوبو استعرضت التقنية ولم تكشف إن كانت ستتاح في هواتفها الحالية الموجودة في الأسواق أم فقط بالهواتف القادمة مستقبلاً، كما لا نعلم موعد إطلاقها رسمياً.

التدوينة أوبو تستعرض تقنية للاتصال بلا أي نوع من الشبكات حتى 3 كيلومتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.