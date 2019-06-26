ملك الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية واضح

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس السياسات الوطني، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.ومجلس السياسات الوطني يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎

وشدد الملك عبد الله الثاني خلال الاجتماع على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

Advertisements

وقال عاهل الأردن: "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ومعروف"، مشيرا إلى التنسيق والتعاون المستمرين بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث ملك الأردن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.

ويشارك الأردن في مؤتمر المنامة، المنعقد بالبحرين، ليومه الثاني، في وقت تغيب عنه فلسطين صاحبة القضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.