غارة روسية تقتل عنصرين من "الخوذ البيضاء" في إدلب

إدلب/ الخليج 365

قصفت روسيا الأربعاء فريقًا للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين.

وقال مراسل الخليج 365 إن فريقًا من الدفاع المدني استهدف بغارة جوية خلال قيامه بعمليات بحث وإنقاذ في خان شيخون عقب هجمات لمقاتلات النظام السوري.

وأكّد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية المسلحة أن المقاتلة التي قصفت خان شيخون أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية الواقعة في محافظة اللاذقية.

وأسفرت الغارة الجوية على خان شيخون عن مقتل عنصرين من الدفاع المدني وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما قصفت المقاتلات الروسية قرية ربع الجوز في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

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وتشن مقاتلات النظام غارات مكثفة منذ الليلة الماضية على محيط إدلب، وخاصة مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وكفرسجنة والحميدية وحزارين وربع الجوز وبسيدا وحيش وسلة الزهور وكرسعة.



وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات البحث والانفاذ في المنطقة، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

وكان مراسل الخليج 365 في المنطقة قال في وقت سابق اليوم إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 9 مدنيين منذ ساعات الليل.

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.



ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.