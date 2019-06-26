الجزائر.. "سوناطراك" تجدد عقود توريد الغاز لـ"إينال" الإيطالية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" (حكومية) والإيطالية "إينال"، الأربعاء، اتفاقا لتجديد عقود توريد الغاز الطبيعي لمدة 8 سنوات بكميات 3 مليار متر مكعب سنويا.

وجرت مراسيم التوقيع على تجديد العقد بمقر سوناطراك الجزائرية بالعاصمة بحضور مسؤولين من الشركتين بحسب مراسل "الخليج 365".

وقال أحمد مازيغي مدير التسويق التجاري بسوناطراك للصحفيين إن العقد ينص على تزويد "سوناطراك" الشركة الإيطالية بكميات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 3 مليارات متر مكعب سنويا.

ويمتد العقد حسب مازيغي لمدة 8 سنوات اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020، في حيت ينتهي العقد الحالي بين الشركتين في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

من جانبه قال كلاوديو ماكيتي مسؤول التسويق العالمي بـ "إينال" الايطالية إن هذا العقد "مهم جداً للشركة وهو تكملة للشراكة التي انطلقت سنوات التسعينات من القرن الماضي بين الطرفين".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالشركة الجزائرية للمحروقات رشيد حشيشي إن تجديد هذا العقد يضع سوناطراك في موقع مهم في سوق الغاز الإيطالية.

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وحسب حشيشي، فإن سوناطراك ستزود إيطاليا (ايني وإينال) بما يفوق 12 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

وحسب مسؤولي سوناطراك فإن هذا العقد يخص الغاز الطبيعي الذي سيتم تصديره عبر أنبوب الغاز "انريكو ماتيي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر المتوسط مرورا بتونس.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي جددت سوناطراك عقود توريد الغاز لصالح "إيني" الايطالية لمدة 10 سنوات بكميات تقدر بـ 9 مليارات متر مكعب كل عام.

كما جددت سوناطراك في 11 يونيو/ حزيران الجاري عقود توريد الغاز إلى شركة "غالب" البرتغالية لمدة عشر سنوات اعتبارا من مطلع 2020، بكميات سنوية تقدر بـ 2.5 مليار متر مكعب.

وصيف 2018 جددت سوناطراك عقود توريد الغاز الطبيعي إلى إسبانيا لتسع سنوات أخرى اعتبارا من 2019، بكميات تقدر بـ 85 مليار متر مكعب سنويا.

وأعلنت سوناطراك قبل يومين تسويق 95 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، من بينها 55 مليار متر مكعب في الأسواق الخارجية (صادرات)، في حين بلغ إنتاجها 135 مليار متر مكعب.

وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر ثلاثة أنابيب، الأول نحو إيطاليا ويمر عبر تونس وصولا إلى جزيرة صقلية جنوبي البلاد، والثاني يصلها بإسبانيا مرورا بالأراضي المغربية، والثالث يصلها بمدينة ألميرية الإسبانية (جنوب شرق) مباشرة من بلدة بني صاف الساحلية (غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.