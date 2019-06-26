ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين قوات الوفاق وحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت المواجهات المسلحة بين قوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات خليفة حفتر بمنطقة أبوشيبة القريبة من مدينة غريان جنوبي طرابلس، التي تسيطر عليها قوات حفتر منذ بدء المعارك.

جاء ذلك وفق ما صرح به اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) لصد هجوم حفتر على العاصمة، لقناة الرائد (خاصة) المحلية.

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وقال أبو شحمة إن قواته سيطرت على منطقة القواسم ومشروع أوبشيبة الزراعي بالقرب من غريان.

فيما نقلت القناة ذاتها عن عميد بلدية غريان يوسف البديري إن قوات الوفاق سيطرت على القواسم وتتقدم لتحرير المدينة بالكامل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد قوات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.