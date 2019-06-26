دراسة: #القهوة تساعد على إنقاص #الوزن والوقاية من #مرض_السكري 

صحيفة الخليج الالكترونية

توصل باحثون إلى أن مشروب القهوة يسهم في خفض الوزن، والوقاية من الإصابة بالنوع الثاني من السكر، وذلك لاحتوائه على مادة الكافيين التي تحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة.

ويعتقد الباحثون، أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تعمل على تنشيط الدهون البنية، التي بدورها تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، إلا أنهم لم يوضحوا هل يكفي تناول كوب واحد من القهوة في الصباح لتحفيز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، أم أن هناك حاجة لشرب القهوة بانتظام أكثر من مرة خلال اليوم.

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وكانت الدراسة التي أعدها هؤلاء الباحثون شملت 9 متطوعين متوسط أعمارهم 27 عاماً، مُنعوا من ممارسة أي نشاط رياضي أو شرب الكافيين أو الكحول لمدة 9 ساعات على الأقل قبل الاختبار، ثم مُنح بعضهم كوباً من القهوة سريعة التحضير، ومُنح البعض الآخر كوب من الماء.

لاحظ الباحثون أن القهوة تسهم في حرق الدهون، إلا أنهم قالوا إن هناك حاجة للمزيد من البحث للتأكد من أن الكافيين هو المسؤول وحده عن تحفيز الدهون البنية لحرق الدهون، أم أن هناك مكوناً آخر للقهوة له دور في ذلك.