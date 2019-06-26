حماية_المستهلك: في هذه الحالة بلغ على وكالات السيارات ومراكز الصيانة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت جمعية حماية المستهلك إمكانية الإبلاغ عن وكالات السيارات ومراكز الصيانة، في حال تعرّضت مركبة للضرر أثناء وجودها في الصيانة. وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: ” تضررت سيارتك أثناء الصيانة؟، وعندك وثيقة تبين حالة هيكلها قبل الدخول؛ مباشرة قدم عليهم بلاغ عبر رقم 935″. Advertisements وأوضحت أن الدليل الشامل لحقوق المستهلك ينص على أنه يجب على وكالات السيارات ومراكز الصيانة، المحافظة على سلامة السيارة أثناء إجراء الصيانة.

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