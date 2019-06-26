أمين عسير يفاجئ بلدية السودة بزيارة ميدانية

أروى عبدالله

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء بجولة ميدانية مفاجئة لبلدية السودة الفرعية و ذلك للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين وتفقدها.

و التقى الحميدي بعدد من منسوبي البلدية لبحث سير العمل في الفرع، ومتطلبات المرحلة المقبلة، و برامج الفرع لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين حرصا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن ، كما تفقد المنشآت الصحية و اطلع على البرامج الرقابية ونتائجها .

و ناقش الحميدي رئيس بلدية السودة الفرعية سعود لاحق سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات الفرع، فيما اطلع على تقرير مفصل عن اداء مقاول النظافة ، مشددا على ضرورة التزام المقاول ببنود العقد المبرمة و عدم الاخلال بها ، وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020 .

مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي .

وقد تم خلال الجولة تسجيل عدد من الملاحظات حيث وجه الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها بشكل عاجل.

وجاءت الجولة في اطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق .