"الانتقال من عبارة مبكية لجملة مضحكة"... تركي الدخيل يستشهد بفيديو للأمير سعود الفيصل

واستشهد الدخيل بالفيديو، الذي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، للتأكيد على بلاغة الفيصل في خطاب ألقاه بجلسة في مجلس الشورى بالبلاد.

وقال الدخيل "من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيبا فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها".

من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيباً فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها. رحم الله الأمير #سعود _الفيصل خطابه هذا في مجلس الشورى تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكاً يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال... pic.twitter.com/vMJqYFOtao — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) June 26, 2019 وتابع: "رحم الله الأمير This is a Twitter Status خطابه هذا في This is a Twitter Status تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكا يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال". This is a Twitter Status

وقال الفيصل في كلمته: "استميحكم عذرا أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة إثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشقائنا المعنيين".