هيئة الطيران المدني السعودي تعلن افتتاح مطار "نيوم" رسميًا

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الرياض: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن افتتاح مطار خليج نيوم بمساحة إجمالية تبلغ 3643 مترًا مربعًا على أن يتم تسيير أولى رحلاته التجارية في 30 يونيو الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها إن المطار تم ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل.

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وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

وتطل مدينة نيوم على سواحل البحر الأحمر، والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة، بتكلفة استثمارية تبلغ نصف مليار دولار أميركي، وتشغل مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، وتعد حجر زاوية في رؤية المملكة 2030.



