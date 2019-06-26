متجر نقطة يتيح الشراء بشكل أسهل بعد إطلاق تطبيقه على أندرويد وiOS

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "متجر نقطة" نقطة البداية لشراء إكسسوارات الهواتف وآلات الاسبريسو المتنقلة

أصبح متجر نقطة يتوسع يومًا بعد يوم، فبعد أن قام القائمون عليه بتوفير العديد من الإكسسوارات، آلات الاسبريسو، المحافظ، وغيرها من المنتجات من العلامات التجارية المختلفة، جاء الدور على إطلاق تطبيق المتجر على الهواتف الذكي لنظام تشغيل أندرويد وiOS.

ويمكن للمستخدمين الذهاب إلى المتجر وتحميل التطبيق من متجر قوقل بلاي أو متجر آبل ستور والاستمتاع بتصفح ومعاينة عشرات المنتجات المختلفة والأصلية وبضمان الوكلاء الرسميين في السعودية، ومن ثم إتمام عملية الشراء بشكل سلس.

منتجات أصلية متنوعة وبضمان الوكيل

يقدم متجر نقطة منتجات أصلية مع ضمان الوكيل في المملكة، وتختلف التصنيفات بين آلات الاسبريسو، بنوك الطاقة والشواحن، مكبرات الصوت والسماعات، كفرات السماعات، حماية الشاشة، قواعد تثبيت الجوال والمسكات، بالإضافة إلى حقائب اليد.

وبالحديث عن المنتجات المميزة في المتجر، فإنه يجدر الإشارة إلى آلة الاسبريسو المتنقلة المميزة من العلامة التجارية سيسنو، والشاحن النقال أو بنك الطاقة سعة 20,100 ملي أمبير/ ساعة والمزود بمنفذ كهربائي من رالف باور.

وأكثر من ذلك، فيمكن الحصول على سماعة فافا – فوم 27 – 5 في 1 والتي تحتوي على شاحن لاسلكي، منبه وساعة رقمية، بلوتوث سبيكر، راديو، وتصميم أنيق من القماش. كما يمكن أيضًا الحصول على حامل شرائح يونيك 7 في 1 والذي يقدم مساعدة كبيرة في السفر بمساعدته على حفظ الشرائح وبطاقات الذاكرة الصغيرة في مكانٍ أمن.

Advertisements

علامات تجارية ومنتجات مضمونة

يوفر متجر نقطة مجموعة من المنتجات عالية الجودة من العلامات التجارية المميزة؛ تتمثل في WOODCESSORIES، جيه بي ال (JBL)، راف باور (RavPower)، وسيسنو تيك (Cisno Tech)، فضلًا عن يونيك (Uniq)، رنكي (Ringke)، مور بلس (More.plus)، فافا (VAVA)، وكذلك سينسور ويك (Sensorwake).

كيف يمكن الشراء عبر متجر نقطة؟

تتم عملية الشراء بسهولة عن طريق التطبيق أو الموقع الرسمي، كما أن عملية الدفع لن تتطلب الكثير من التعقيدات لأن الموقع يتيح الكثير من الخيارات لتناسب جميع الأشخاص.

ويمكن لأي شخص الشراء من المتجر من خلال الدفع عبر بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية من فيزا كارد وماستر كارد، أو حتى عن طريق التحويل البنكي، أو الدفع عند الاستلام مقابل رسوم محددة.

التدوينة متجر نقطة يتيح الشراء بشكل أسهل بعد إطلاق تطبيقه على أندرويد وiOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.