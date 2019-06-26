تأثير ارتفاع درجة الحرارة على المسنين.. وطرق الوقاية

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

هناك سؤال يطرح نفسه في ظل بدء فصل الصيف فلكيا، وفعليا، وما يعنيه ذلك من ارتفاع درجات الحرارة، وهو: لماذا تضايق درجة الحرارة المرتفعة كبار السن بشكل خاص؟

يقول هانز يورجين هيبنر، رئيس الجمعية الألمانية لطب المسنين، مجيبا على هذا السؤال إن هناك سببا نفسيا وراء ذلك، “حيث إن كمية المياه الموجودة

في أعضاء جسم كبار السن أقل مما لدى صغار السن، وفي مقابل ذلك فإن نسبة الدهون لديهم أكبر”.

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تابع هيبنر أن كبار السن قلما يشعرون بالعطش أثناء تواجدهم في المنزل، مشيرا إلى أن الباحثين المعنيين لم يعرفوا حتى الآن السبب وراء ذلك، “لذلك فإن على كبار السن أن يشربوا الماء بناء على جدول يحددونه لأنفسهم، وليس استجابة للعطش”.

كما أوضح الخبير الألماني أن من الأسباب التي تجعل كبار السن يعانون من تداعيات ارتفاع درجة حرارة الجو أكثر من غيرهم هو أن الكثير منهم يتناولون عقاقير تؤدي لإفراز نسبة كبيرة من السوائل.

ويمكن أن يؤدي نقص المياه في الجسم إلى حدوث اضطراب في الدورة الدموية وفي وصول أملاح معدنية مهمة لعدد من أعضاء الجسم، مثل المخ، وهو ما يفسر ظهور كبار السن الذين يعانون من الجفاف، وكأنهم في ذهول أو غير واعين لما حولهم. لذلك يوصي هيبنر كبار السن بشرب ما لا يقل عن لتر ونصف من

المياه يوميا، إضافة للمياه التي يتناولونها مع طعامهم.