"أنصار الله" تعلن عن أسلحة جديدة تمثل تحولا مهما في تاريخ العسكرية اليمنية

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "قريبا جدا تزيح القوات المسلحة الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير".

وأضاف: "سيمثل الكشف عن الأسلحة الجديدة تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية سيما تلك الأسلحة التي خضعت لمراحل تجريبية ناجحة وأثبتت فاعليتها في ميدان المعركة والمزودة بتقنيات متطورة".

وأكد أن "كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي الى وقف العدوان ورفع الحصار".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، أعلن استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية، بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك" يوم الثلاثاء، "الطيران المسير ينفذ عملية واسعة باتجاه كل من مطار أبها الدولي ومطار جيزان الإقليمي بطائرات قاصف 2 كي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى".

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ويذكر أن التحالف بقيادة السعودية أعلن أن جماعة "أنصار الله" أطلقت 226 صاروخا باليستيا منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن في آذار/ مارس 2015.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.