خطيبة خاشقجي: بإمكان هذه الدولة المساهمة في فرض عقوبات على السعودية

جنيف — سبوتنيك. وقالت جنكيز، في مؤتمر صحفي بجنيف، ردا على سؤال حول دور سويسرا في القضية: "أنا أثق بأن الأمم المتحدة وسويسرا بإمكانهما توجيه هذه العملية، ومع أن لا صلة لسويسرا بهذه القضية بشكل مباشر، لكن جمال كان صحفيا قتل في ممثلية دبلوماسية، وسويسرا يمكنها لعب دور في فرض عقوبات ضد السعودية".

© Sputnik .

ووصلت جنكيز، إلى جنيف للمشاركة في العرض الرسمي للتقرير حول التحقيق في قضية خاشقجي في الجلسة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسيتم عرض التقرير، اليوم الأربعاء، من قبل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار.

Advertisements

وأصدرت أغنيس كالامار، الأسبوع الماضي، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل خاشقجي. وفي تقريرها حملت كالامار، المسؤولية عن قتل الصحفي لبعض مسؤولي المملكة رفعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. ودعت مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، إلى القيام بإجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.