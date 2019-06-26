إعلامية كويتية تهاجم قطر بسبب صورة في ورشة البحرين

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة، قالت فيها: "إعلام الشقيقة قطر بشقيه الجزيرة والسوشيال ميديا صار له فترة يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعمالة وبيع القضية الفلسطينية".

​وتابعت: "ونتفاجأ بصورة وزير المالية القطري علي شريف العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع فلسطين #ويح_قلبي".

وقالت ردا على تغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، والمستشار السابق لوزير الدفاع القطري، ناصر الدويلة، إن "الشعب الأبي اللي رفض ليش حكومته الرشيدة ما طاعته وقاطعت المؤتمر.. أليس من باب الشفافية أن تسجيب الحكومات الديمقراطية لأصوات شعوبها كما حدث في الكويت.. البرلمان وجه نداء للحكومة والحكومة قاطعت".

وكان الدويلة كتب عبر حسابه الرسمي بتويتر، قائلا إن "الشعب القطري الابي رفض بكل شفافية وأمان مشاركة وزير المالية القطري في ورشة المنامة وهنا يكمن الفرق بين الشعب الحر والشعوب المستعبدة فالشعب القطري رفض المشاركه وانتقد مشاركة وزير ماليته ولم يعتقل أي إنسان قطري ولم تتوتر الأجواء الأمنية في قطر فالشعب حر والحكومة رشيدة ولو أخطأت".