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تصريحات نارية من وزير خارجية الإمارات بشأن هجمات بحر عمان والنووي الإيراني

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© Sputnik . Sergey Pyatakov

موسكو — سبوتنيك. وقال ابن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنه "لا يمكن أن نحمل أي دولة مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في خليج عمان لعدم كفاية المعلومات"، مؤكدا أن هناك مناقشات أولية لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري في الخليج.

وأضاف: "إذا كانت لدى الدول الأخرى معلومات أوضح، فأنا متأكد من أن المجتمع الدولي سوف يستمع إليها بسهولة. ولكن يجب أن نكون جادين للغاية وحريصين على أن يتم التحقق من صحة ذلك، والتحقق من صحة المعلومات التي ستكون مقنعة للمجتمع الدولي".

وبشأن إيران، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار آل نهيان إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الدولي لليمن وستعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي، مؤكدا حرص الإمارات على دعم العملية السياسية في سوريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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