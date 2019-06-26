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وأضاف: "إذا كانت لدى الدول الأخرى معلومات أوضح، فأنا متأكد من أن المجتمع الدولي سوف يستمع إليها بسهولة. ولكن يجب أن نكون جادين للغاية وحريصين على أن يتم التحقق من صحة ذلك، والتحقق من صحة المعلومات التي ستكون مقنعة للمجتمع الدولي".
وبشأن إيران، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.
وأشار آل نهيان إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الدولي لليمن وستعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي، مؤكدا حرص الإمارات على دعم العملية السياسية في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات نارية من وزير خارجية الإمارات بشأن هجمات بحر عمان والنووي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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