منظمة مغربية تستنكر مشاركة بلادها في مؤتمر المنامة

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

استنكرت منظمة مغربية مشاركة بلادها في مؤتمر المنامة بالبحرين، معتبرة أن الموقف الرسمي للرباط "يتجاهل" مطالب الشعب المغربي.

جاء ذلك في بيان لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، صادر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وأدانت المجموعة الموقف الرسمي المغربي بالمشاركة في ورشة المنامة، معتبرة أنه "يتناقض مع موقف الشعب المغربي وواجب ومقتضيات الحفاظ على السيادة الوطنية".

ووصف البيان المشاركة المغربية في ورشة المنامة بـ" اللاوطنية واللاشعبية".

وقال إن تلك المشاركة تتجاهل بشكل مطلق موقف الشعب المغربي الذي عبر عنه في مسيرة، شهدتها العاصمة الرباط قبل أيام واعتبرت أن ورشة البحرين هي "ورشة خيانية ".

وطالب البيان المسؤولين المغاربة "بإعلان الانسحاب من كل شيء ذي علاقة بما يسمى صفقة القرن وسحب التمثيل من ورشة الخيانة في البحرين فورا".

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كما طالب بتقديم الاعتذار أمام الشعب المغربي على "خذلانه" والإقدام على هذه الخطوة "الخطيرة".

وشهدت الرباط، الأحد، مسيرة شارك فيها آلاف المغاربة، لرفض "صفقة القرن"، ومؤتمر المنامة.

ومساء الإثنين، أعلن المغرب مشاركته في "مؤتمر المنامة"، بحسب وزارة الخارجية المغربية.

وافتتحت الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة.

وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض الأسبوع الجاري، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية 50 مليار دولار.

المؤتمر الذي تتواصل فعالياته الأربعاء، دعت له الولايات المتحدة، وينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.