ولي العهد السعودي يبدأ زيارة لكوريا الجنوبية

سيؤول/ الخليج 365
بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، زيارة لكوريا الجنوبية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات مع سيول والمستجدات الإقليمية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، وصل بن سلمان إلى سيؤول، دون توضيح مدة الزيارة.
وعقد ولي العهد السعودي مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيؤول.
وبحثا الجانبان مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل.
وعقب انتهاء الزيارة، سيتوجه بن سلمان إلى مدينة أوساكا في اليابان ليترأس وفد بلاده المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تعقد الجمعة والسبت.
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