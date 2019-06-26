مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام وروسيا على "إدلب"

إدلب/ الخليج 365
قُتل 4 وأصيب 9 من المدنيين جراء الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري ودعمته روسيا منذ ساعات الليل على منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وتشن مقاتلات النظام غارات مكثفة منذ الليلة الماضية على محيط إدلب، وخاصة مناطق معرة النعمان وكفرسجنة والحميدية وحزارين وربع الجوز وبسيدا وحيش وسلة الزهور وكرسعة.
وقال مراسل الخليج 365 في المنطقة إن الغارات أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 9 مدنيين.
وتواصل فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) عمليات البحث والانفاذ في المنطقة، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.
من جهته قال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية إن مقاتلات روسية شنت غارة جوية على قرية ربع الجوز في منطقة خفض التصعيد.
ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
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