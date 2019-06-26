الشؤون_الإسلامية تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال بياناتهم

صحيفة الخليج الالكترونية دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس (الثلاثاء)، المواطنين الذين تقدموا لشغل شواغرها الوظيفية لإكمال إجراءات التقديم. وأفادت الوزارة أن المتقدمين على الوظائف يمكنهم الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة التوظيف ( http://Www.moia.gov.sa/career) ومتابعة الإجراءات المطلوبة المرسلة لهم عبر البريد الإلكتروني. وكانت الوزارة قد أعلنت عن شغور وظائف بمسميات مراقب مساجد، وإمام ومؤذن، وداعية، وحارس أمن، وأعادت أمس التأكيد على أن استكمال البيانات من متطلبات التوظيف.

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