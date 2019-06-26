المرور تحذر: استخدام المكابح بشكل مفاجئ بلا ضرورة مخالفة مرورية

صحيفة الخليج الالكترونية جدّدت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أن استخدام المكابح “الفرامل” بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعدّ مخالفة مرورية. ويعتبر استخدام المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة من المخالفات المرورية المتضمنة في جدول المخالفات رقم “3”، التي يعاقب مرتكبها بغرامة مالية بين 300 إلى 500 ريال.

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