ارتفاع #أسعار_النفط اليوم لأعلى مستوياتها منذ حوالي شهر

الخليج - واس بلغت أسعار برميل النفط الخام ،اليوم، أعلى مستوياتها خلال شهر . وارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت بقيمة 1.03 دولاراً أمريكياً إلى 66.08 دولار للبرميل . وبلغ سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام للعقود الآجلة 58.96 دولاراً أمريكياً وذلك بزيادة 1.13 دولاراً أمريكياً عن التسوية السابقة.

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