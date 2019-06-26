الامير بندر بن سلمان يزور معرض انامل

أميرة الشهري

فاجأ صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان امس، رواد معرض الأسر المنتجة (آنامل )الذي تنظمه بلدية محافظة النماص ضمن فعاليات صيف النماص جوار حديقة الملك عبدالله بحضوره وتجوله بالمعرض والتقائه بالسيداتًالمستثمرات في المعرض .

وكان في استقباله المديرالتنفيذي للفعاليات عارف جمعان

وأكد سموه في تصريح لوسائل الإعلام أن نجاح المرأةِ السعودية في كثير من الأعمال والمشاريع يعكس إرادة حقيقة وثقة بالدور الذي تقوم به، ولعل برامج الأسر المنتجة قد عكس هذا النجاح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتفاعلة مع هذا البرنامج، وأعطى مزيدا من الأمل والايمان بإبداعاتِ المرأة السعودية.

مؤكداً سموه أن ما تقوم به الأسر من جهد وعمل لطلب الرزق يوجب علينا كأبناء وطن واحد أن نتحد في دعمها وتنميتها وتطويرها، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك الهدف،في ظل دعم و توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله

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