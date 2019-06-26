ماذا يعني اطلاق 'الإصلاح' لقيادات مليشيا الحوثي الإيرانية؟

كشف مصادر أن إدارة أمن محافظة الجوف الموالية لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، قامت باطلاق سراح قيادي ميداني بارز في الميليشيات الحوثية العام الماضي.

ومن جانبها أطلقت إدارة أمن مأرب، الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي كذلك، سراح قيادي حوثي آخر في إطار التنسيق المشترك بين الإخوان والحوثيين.

وقالت المصادر، إن قيادة أمن الجوف ادعت فرار القيادي الحوثي سمير الشريف، قائد خلية المتفجرات في الميليشيات، من إدارة البحث الجنائي بمركز المحافظة.

وأضافت المصادر أن مدير أمن محافظة مأرب اللواء عبدالملك المداني، أفرج أمس الخميس، عن القيادي الحوثي عبدالملك صالح الفقيه، بعد أن ألقي القبض عليه في مدينة مأرب، فيما لا يزال شقيقه أسيراً لدى الجيش الوطني في الجوف منذ 6 أشهر.

وأوضح أن الفقيه يعد من أهم القيادات الحوثية العقائدية، التي قاتلت في عدة جبهات.

وأشار إلى أن إدارة أمن مارب، بعد أن أطلقت صراح الفقيه، وفرت له الحماية حتى غادر مأرب مستقلاً سيارته التي نهبها من تعز.

وأوضح مصدر آخر، أن قيادة الإصلاح تعمل على إطلاق عدد من قيادات ميليشيا الحوثي، الذين تم أسرهم خلال الفترة الماضية، كبادرة حسن نية، كي تقوم قيادة الحوثيين بالرد بالمثل.

وأشارت المصادر إلى أنه وفي إطار التقارب غير المعلن بين الجماعتين الإرهابيتين، يتم السماح بدخول قيادات إخوانية إلى صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، فيما تسمح لقيادات حوثية بدخول مأرب.

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