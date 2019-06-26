سلطنة عمان ستفتح سفارة بالضفة الغربية

قال سلطنة عمان اليوم الأربعاء إنها تعتزم "فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها" في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
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