أمريكا تحسم الجدل حول ظهور سيناتور مع حميدتي في لقاء جماهيري

ونفت السفارة أن يكون السيناتور جيم موران الذي تحدث في لقاء للإدارات الإهلية بمنطقة أبرق بشرق النيل، متحدثا باسمها، بحسب صحيفة "السوداني".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقالت في تغريدة على حسابة الرسمي بتويتر، إن السيناتور الأمريكي سافر للسودان بشكل خاص ويعبر عن وجه نظره وليس مبعوثا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية.

وأكدت سفارة واشنطن بالخرطوم أن أمريكا تدعم انتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون وتعمل على استقرار الأوضاع وإنفاذ إصلاحات في الحكم.

وقال موران: "على الشعوب الأخرى أن يقفوا بجانب أهل السودان حتى ينهض، وحتى يتوفر الأمن والامان".

وأضاف السيناتور الأمريكي: "الرجال والنساء والشباب والحكماء جميعهم عليهم أن يتعاونوا ويعملوا سويا، حتى يجد السودان الأمن والاستقرار والوفاق والوحدة".

وتابع: "كل القطاعات العسكرية والمجتمع المدني يجب أن يعملوا من أجل هدف واحد".

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واستطرد: "الشعب السوداني قادر على تحديد مصيره، واستطيع أن أقول أن السودان بلد واعد وله فرصة لمستقبل كبير، لكنه يحتاج الأمن والاستقرار".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.