سويسرا تمنع شركة بيلاتوس من تقديم خدمات بالسعودية والإمارات

وقالت الحكومة إن الشركة لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القوانين وأضافت أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان "بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية… لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية".

ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات.