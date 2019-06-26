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© REUTERS / MAX ROSSI
وأضاف: "لا نريد حربا عراقية إيرانية، نريد علاقة طيبة مع إيران وهو يصب في مصلحتنا. ولا نخجل من البوح بذلك". وشدد: "لا نريد للعراق أن يشكل مسرحا للحرب بالوكالة".
وفي كلمته أشار صالح إلى أن "علاقاتنا مع السعودية تحسنت بشكل مطرد. وقلنا إن أمن السعودية هو من أمن الخليج والمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية من أمن الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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