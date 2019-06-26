الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية من أمن الجميع

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القاهرة — سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال زيارته إلى لندن: "أمننا وصالحنا الاقتصادية مضفورة ببعضها البعض مع إيران وكذلك الأمر مع تركيا، وهي لاعب جيوسياسي في بلادنا"، موضحا: "تفصلنا عن إيران 400 كيلومتر هي طول الحدود وجغرافيا وتاريخ نشط".

وأضاف: "لا نريد حربا عراقية إيرانية، نريد علاقة طيبة مع إيران وهو يصب في مصلحتنا. ولا نخجل من البوح بذلك". وشدد: "لا نريد للعراق أن يشكل مسرحا للحرب بالوكالة".

وفي كلمته أشار صالح إلى أن "علاقاتنا مع السعودية تحسنت بشكل مطرد. وقلنا إن أمن السعودية هو من أمن الخليج والمنطقة".