زايد العمري: حزب الإصلاح ليس له من اسمه نصيب وأهدافه شخصية

أكد الخبير العسكري الاستراتيجي السعودي الدكتور زايد العمري أن حزب االإصلاح اليمني (المحسوب على الإخوان ) ليس له من اسمه نصيب وأنه يغلب الأهداف الشخصية.

وكتب الدكتور زايد العمري بتغريدة على حسابه "هذا الحزب ليس له من اسمه نصيب اهدافه الحزبية شخصية وليست لبناء دولة وانما لادامة الحرب من اجل الارتزاق لو تم اعادتهم معززين مكرمين الى اليمن وقطع المساعدات عنهم، كان انتهت الحرب منذُ زمن".

وأضاف أنه "يكفيك متابعة اعلامهم المضلل لكي تعرف نواياهم" مؤكداً أن حديثه "وجهة نظر شخصية ".

من جانب آخر، غرد العمري حول التطورات في تركيا، وأجاب على سؤال بشأن ما يقود إليه رجب طيب أردوغان تركيا .

وقال العمري "يتجه اردوغان بتركيا الى المجهول لانه راء نفسه قادرا على ان يدير هذه الدولة بمفردة فخسر الركائز التي كانت تدير له دفة البلاد سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، وحزبياً فغرق وسيُغرق تركيا بحماقته".

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