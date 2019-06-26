سامسونج تطلق تقنيات مميزة للمنازل الذكية

استعرضت شركة SmartThings التابعة لـ "سامسونغ" مؤخرا، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لعشاق التقنية وملاك المنازل الذكية.
ومن أبرز تلك الأجهزة كاميرا SmartThings Cam الذكية، المخصصة لمراقبة المنازل، وتسجيل الفيديوهات بدقة HDR، والمزودة بقدرات خاصة تجعلها تستشعر حركة الأجسام المحيطة بها.
ويمكن للمستخدم التحكم بهذه الكاميرا عن بعد، باستخدام تطبيق خاص يحمله في هاتفه الذكي، واستعمالها لمراقبة المنزل أو مراقبة غرف الأطفال، أو تتبع حركة الحيوانات الأليفة في بيته.
ويمكن للمستخدم ربط 4 كاميرات من هذا النوع ضمن منظومة واحدة تخزن بياناتها والفيديوهات التي تلتقطها على سحابة إلكترونية خاصة لمدة 30 يوما.
أما القطعة المميزة الأخرى، فهي عبارة عن منفذ خاص لوصل الأجهزة الإلكترونية بالتيار الكهربائي، وقطع التيار عنها حتى من خارج المنزل، بالاعتماد على تطبيق مثبت في الهاتف الذكي او الحاسب اللوحي.
وثالثا استعرضت الشركة مصباحا ذكيا يضيء الغرف والمنازل بضوء أبيض، ويمكن التحكم بمستوى سطوعه عبر تطبيق ذكي في الهواتف أيضا.
ويبلغ سعر الكاميرا المنزلية الذكية 89.9 دولار، أما منفذ الكهرباء فسعره 18 دولارا تقريبا، وسعر المصباح 9.99 دولار.
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