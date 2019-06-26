الرئيس العراقي: نرفض الحرب على إيران

وقال صالح، في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران.

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وعلق الرئيس العراقي على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة لقناة "سي بي إس" بأنه يرغب في إبقاء قاعدة أمريكية في العراق لأنه "يريد مراقبة إيران"، قائلا "حينها أصدرنا بيانا بوضوح في الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءا من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة".

وتابع صالح: "صدام حسين كان ديكتاتورا فريدا واقترف جرائم تطهير عرقي وانخرط في أعمال عدائية عبر المنطقة ومثل خطرا مباشرا على شعبه وجيلي عاصر ذلك، العراقيون كانوا يتوقون لتغيير حقيقي، بالنسبة للديناميكيات داخل إيران فهي تعود للشعب الإيراني".

وأضاف: "بالنسبة للعام 2003 وصدام حسين أعتقد أنه كان حالة خاصة في التاريخ ولكن الأمور المتشابهة هي كالآتي: من السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا إنهاء الحرب".