مصر تعلن مقتل 7 من أفراد الشرطة في هجوم على نقاط أمنية شمال سيناء

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© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف البيان، الذي نشرته "بوابة الأهرام" المصرية: "أسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و٦ مجندين، ومصرع ٤ من تلك العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله".
وأشار البيان إلى أنه "تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية".
وشدد البيان على أنه يتم مطاردة تلك العناصر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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