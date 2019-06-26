اسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، حصلت الخليج 365 على نسخة منه أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة" الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".
واضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".
وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
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