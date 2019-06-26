إسرائيل تهدم 3 منشآت فلسطينية شمالي الضفة الغربية

سلفيت/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

هدمت جرافات إسرائيلية، الأربعاء، 3 منشآت فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال يحيى عودة رئيس بلدية دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة برفقة جرافات، وشرعت بعملية هدم طالت 3 منشآت.

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وأوضح أن من المنشآت تستخدم لتربية الأبقار، وشيدت قبل عدة سنوات على أراضي خاصة.

ولفت إلى أن عملية الهدم تمت بدعوى البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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