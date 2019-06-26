سلفيت/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
هدمت جرافات إسرائيلية، الأربعاء، 3 منشآت فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقال يحيى عودة رئيس بلدية دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة برفقة جرافات، وشرعت بعملية هدم طالت 3 منشآت.
وأوضح أن من المنشآت تستخدم لتربية الأبقار، وشيدت قبل عدة سنوات على أراضي خاصة.
ولفت إلى أن عملية الهدم تمت بدعوى البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم 3 منشآت فلسطينية شمالي الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.