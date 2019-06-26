قدم: آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن السعودي تركي آل الشيخ، الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.
ووفقًا لتدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال آل الشيخ " بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".
وكان آل الشيخ، قد أعلن نيته عن استقالته من منصبه منذ شهور، ثم تراجع بعد ضغوط من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، ليحسم الأمر بقراره الأخير اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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