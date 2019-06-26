سفارة_المملكة في #أثيوبيا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن المظاهرات

صحيفة الخليج الالكترونية دعت سفارة المملكة لدى أثيوبيا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن المظاهرات. وقالت السفارة في بيان لها ” نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة في أثيوبيا فإن السفارة في أديس أبابا تنصح جميع المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى”.

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