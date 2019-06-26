وصول #ولي_العهد إلى كوريا

الخليج - واس

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة سيول في زيارة لجمهورية كوريا.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية دولة رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

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كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

عقب ذلك توجه سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد في الزيارة كلا من، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.