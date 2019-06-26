20 مليون وظيفة صناعية للروبوتات بحلول 2030

كشفت شركة "أوكسفورد إكونوميكس" للأبحاث أن الروبوتات ستشغل 20 مليون وظيفة في المجال الصناعي بحلول 2030.
وأضافت الشركة في بحث جديد أنه بينما يعمل التحول في الاعتماد على الآلات على رفع مستوى الاقتصادات بشكل عام، فإنه يؤدي في الوقت نفسه، إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف في صناعات ودول معينة، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ.
وتابع البحث أن العمال الأكثر عرضةً للتهديد بسبب ذلك هم غالباً العمال في المناطق الريفية والذي يؤدون أعمالاً تقليدية.
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