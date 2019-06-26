شركات أمريكية تلتف على حظر البيع لهواوي

تواصل شركات تكنولوجيا أمريكية بيع مكونات إلى العملاق الصيني هواوي رغم الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أمس الثلاثاء.

وذكر التقرير نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن مصنعي شرائح أمريكيين وآخرين وجدوا طرقاً لمواصلة البيع، ملتفين على العقوبات، ببيع سلع مصنعة خارج الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، فإن المنتجات التي تصنعها شركات أمريكية في الخارج، معفية من الحظر ويمكن أن تسمح لهواوي ببيع منتجات مثل الهواتف الذكية والخوادم، ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية على الفور على اتصال طلباً للتعليق.

وقال جون نوفر من جمعية صناعة شبه الموصلات، في الولايات المتحدة في بيان الأسبوع الماضي، إن "أعضاء الجمعية مصممون على الالتزام الصارم بالعقوبات"، لكنه أشار إلى أنه من الواضح الآن أن بعض السلع يمكن بيعها لهواوي بموجب القانون.

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وأضاف "كل شركة تتأثر بشكل مختلف بناء على منتجاتها الخاصة، وسلاسل التزويد، وعلى كل شركة الآن أن تدرس الطريقة الأفضل لمزاولة أعمالها والبقاء ملتزمة".

وقال مؤسس هواوي والمدير التنفيذي رين جينغفي، في وقت سابق هذا الشهر إن "مبيعات المجموعة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت 40% نتيجة الحظر"، وحظرت إدارة ترامب بشكل أساسي بيع منتجات هواوي في السوق الأمريكية الضخمة.

وأدرجت الإدارة هواوي الشهر الماضي، على قائمة الكيانات الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة، دون إذن واشنطن.

وتخشى الولايات المتحدة أن تستخدم الحكومة الصينية أنظمة هواوي للتجسس عبر "طرق خلفية" سرية مبنية في معدات شبكات الاتصالات، وهو ما تنفيه هواوي بشدة.