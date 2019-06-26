لا تستخدم مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم

حذرت مجلة "Cosmopolitan" المختصة بالموضة والجمال من استعمال مزيلات العرق المحتوية على أملاح الألومنيوم لخطورتها على الصحة.
وأوضحت المجلة أن أملاح الألومنيوم توجد في نوعية مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق" "Antiperspirant".
وتدور حولها شبهات في أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن لها تأثير سلبي على خصوبة المرأة وعلى الجنين، فضلا عن أنها تُلحق ضررا بالأعصاب وتتسبب في انسداد المسام.
ويمكن الاستدلال على احتواء مزيل العرق على أملاح الألومنيوم من خلال بعض المصطلحات مثل Aluminum Chlorohydrate و Aluminum Capryloyl Glycine و Potassium Alum و Alaun و Aluminum Hydroxychloride و Aluminum Capryloyl glycine.
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