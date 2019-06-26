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سلطنة عمان تقرر فتح سفارة لها في فلسطين

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وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء: "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

وكانت الخارجية العمانية قد نشرت على صفحتها على "تويتر" نص البيان الصادر عنها.

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